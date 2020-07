Coronavirus, lo studio su Lombardia, Veneto e Emilia Romagna: l’effetto del lockdown sul picco è stato immediato (Di lunedì 13 luglio 2020) I Big Data lo confermano, il lockdown ha interrotto la catena di contagi da Covid-19, e l’effetto si è visto in tempi immediati. La prova arriva da uno studio italiano che ha utilizzato i dati di telefonia mobile per analizzare gli spostamenti delle persone nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Ne è emerso che, tra lo stop a movimenti e l’inizio del calo dei contagi, sono passati dai 9 ai 25 giorni. Lo studio, pubblicato su EClinicalMedicine, rivista open access del gruppo Lancet, rappresenta il primo mai effettuato sull’adesione al lockdown in un paese occidentale e il primo in assoluto a stimarne l’effettiva efficacia nell’accorciare il picco epidemico. I ricercatori del ... Leggi su meteoweb.eu

Rinaldi_euro : Tanto per non dimenticare! Coronavirus, lo studio: in un decennio 37 miliardi in meno alla sanità italiana - La Rep… - fanpage : Il vizio del fumo strettamente correlato alla progressione del #Covid_19 - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, secondo uno studio in #Lombardia ci sarebbero due ceppi diversi del virus #ANSA - infoitinterno : Coronavirus, 'un giovane su 3 può avere forme gravi': lo studio Usa - infoitinterno : Coronavirus: 1 giovane su 3 può avere forme gravi, studio in Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Coronavirus, lo studio: "Forma più grave per chi si reinfetta" Adnkronos Coronavirus, lo studio: "Forma più grave per chi si reinfetta"

Il ragionamento degli esperti fa riferimento anche all'epidemia di Covid-19 a Wuhan in Cina ... possibile sarebbe quella di affidarsi allo studio di "modelli animali, che dopo un'infezione ...

Coronavirus, "un giovane su 3 può avere forme gravi": lo studio Usa

Fra le altre cose è emerso che l’impatto del fumo ha superato altri rischi meno comuni, riferiscono gli autori. Il nuovo studio è stato condotto per approfondire una dinamica… Leggi ...

Il ragionamento degli esperti fa riferimento anche all'epidemia di Covid-19 a Wuhan in Cina ... possibile sarebbe quella di affidarsi allo studio di "modelli animali, che dopo un'infezione ...Fra le altre cose è emerso che l’impatto del fumo ha superato altri rischi meno comuni, riferiscono gli autori. Il nuovo studio è stato condotto per approfondire una dinamica… Leggi ...