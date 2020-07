Coronavirus, le news dal Mondo: quasi 60mila nuovi contagi in USA, il Messico supera l’Italia per numero di decessi (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono 12.878.325 i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: è quanto emerge dal monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 568.541, mentre le guarigioni sono 7.092.815. Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 59.747 nuove infezioni in 24 ore, secondo il rapporto quotidiano della JHU. Il numero di casi confermati è 3.304.878 e il numero di morti a 135.203 (+442 in 24 ore). Il Messico è il 4° Paese per numero di morti da Covid-19: il dato lo ha posizionato ora davanti all’Italia (34.956 vittime). “Ci sono 299.750 casi confermati di infezione e 35.006 morti in Messico“, si spiega sull’account Twitter della presidenza ... Leggi su meteoweb.eu

