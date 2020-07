Coronavirus Lazio, altri 20 casi collegati ai voli di rientro dal Bangladesh. Positivi anche due persone tornate da Brasile e Filippine (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus nel Lazio, diramato poco fa il bollettino aggiornato al 13 luglio 2020. «Oggi registriamo un dato di 24 casi. Dei nuovi casi il 92% sono quelli di importazione (22)», dichiara l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Di questi 20 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un caso di rientro dalle Filippine e uno dal Brasile. Prosegue l’attività di contact tracing al drive-in del Santa Caterina delle Rose (Asl Roma 2) per la comunità del Bangladesh che sta fornendo una grande collaborazione». «La situazione della Comunità bengalese al momento è sotto controllo e non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

