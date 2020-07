Coronavirus, l'anomalia degli ultimi contagiati diventa un giallo (Di lunedì 13 luglio 2020) PERUGIA Dopo una settimana di dati da codice binario, fatti da tanti zeri e pochi uno, in Umbria si registrano due nuovi casi di positività al Coronavirus. Casi che fanno salire il... Leggi su ilmattino

Risultare positivi al Coronavirus dopo l’esito negativo del test di controllo non è una totale anomalia e non dovrebbe allarmare. In questi mesi, infatti, i virologi hanno trattato numerosi casi del ...Uno studio confermerebbe la correlazione fra la pandemia di Covid-19 e l'aumento di casi di sindrome del cuore spezzato. Ecco perché. Secondo alcuni scienziati, vi sarebbe un legame fra la pandemia di ...