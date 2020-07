Coronavirus, l’allarme di Zaia sul ceppo arrivato dalla Serbia: «Più aggressivo» – I video (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (13 luglio) «La situazione in Veneto è stabile e sotto controllo. Ma ci preoccupano i ceppi dei virus portati da fuori, dai Paesi esteri». Questo il timore espresso dal presidente del Veneto Luca Zaia nel corso dell’ultimo punto stampa sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus. La preoccupazione arriva dopo che nella regione si sono registrati diversi focolai originati da persone arrivate dall’estero. «Per questa ragione – avverte Zaia – sono stati intensificati i controlli». Nel suo discorso sui ceppi di virus diversi da quello italiano il governatore del Veneto cita Paesi come il Benin, la Serbia, il Kosovo, la Macedonia, la Moldavia, il Congo. Poi torna sulla Serbia per sottolineare ... Leggi su open.online

