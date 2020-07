Coronavirus, la preoccupazione dell’Oms: “Contagi raddoppiati nelle ultime settimane” (Di lunedì 13 luglio 2020) Nonostante in Europa l’impressione è che il Coronavirus stia lentamente scomparendo, malgrado qualche focolaio che talvolta si verifica, a livello globale la situazione sembra essere ben diversa e molto più preoccupante. Ad affermarlo è Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, che in seguito agli ultimi dati ha cercato di lanciare un appello per sensibilizzare le persone: “E’ necessaria un’azione collettive per invertire la rotta. nelle ultime sei settimane il numero di persone contagiate dal Covid-19 è raddoppiato”. Attualmente, i numeri raccontano che i casi di Coronavirus nel mondo hanno superato i 12 milioni, mentre il totale dei morti si aggira sui 561 mila. Leggi su sportface

italo_catalana : L’epidemiologo Fernando Simon intanto, in una conferenza stampa in cui ha espresso la sua preoccupazione per le fas… - AnceGenova : Coronavirus, Filippo Delle Piane: “Il settore dell’edilizia risente della preoccupazione per il futuro”… - zazoomnews : Coronavirus la preoccupazione dell’Oms: “Contagi raddoppiati nelle ultime settimane” - #Coronavirus… - zazoomblog : Coronavirus la preoccupazione dell’Oms: “Contagi raddoppiati nelle ultime settimane” - #Coronavirus… - ZenatiDavide : Coronavirus, Conte: “Sfida è ancora insidiosa, ma ora siamo meglio attrezzati e il sistema sanitario è più pronto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus preoccupazione Coronavirus, marines infetti in 2 basi in Giappone. Governatore: «Cittadini preoccupati» Il Messaggero Coronavirus Lombardia, riapre aeroporto Linate ma nessun volo di linea per 2 giorni. LIVE

Tutti i casi di Covid-19 rilevati grazie allo screening sono asintomatici ... E’ sulla provincia di Mantova che si concentrano le preoccupazioni delle autorità sanitarie della Lombardia che presenta ...

Il Messico supera l’Italia per il numero di vittime

In Russia aumentano i contagi Come riporta Sputnick, la Federazione Russa ha comunicato che il numero dei casi di coronavirus è aumentato di 6.537 persone in un solo giorno, per un totale di 733.699.

Tutti i casi di Covid-19 rilevati grazie allo screening sono asintomatici ... E’ sulla provincia di Mantova che si concentrano le preoccupazioni delle autorità sanitarie della Lombardia che presenta ...In Russia aumentano i contagi Come riporta Sputnick, la Federazione Russa ha comunicato che il numero dei casi di coronavirus è aumentato di 6.537 persone in un solo giorno, per un totale di 733.699.