Coronavirus, la Lega A verso il ritorno dei tifosi: dossier per riaprire gli stadi nelle ultime giornate (Di lunedì 13 luglio 2020) La Lega Serie A ribadisce “la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi al pubblico” e in quest’ottica sta finalizzando “un articolato protocollo che sara’ inviato nelle prossime ore al presidente della Figc Gabriele Gravina affinche’ possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni governative competenti”. Come si legge in una nota, la Lega “gia’ nelle ultime gare di questa stagione, auspica che venga consentita a ciascuna Societa’, secondo le specificita’ di ogni realta’ e impianto, la possibilita’ di riaprire i propri stadi ad un numero limitato di ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi

I numeri del Ministero della Salute sulla diffusione del Covid in Italia: tornano a scendere i nuovi casi di contagio, oggi sono 169 rispetto ai 234 di ieri, per un totale di 243.230 positivi. In aume ...

