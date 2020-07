Coronavirus, la governatrice Santelli: “Il Governo blocchi gli sbarchi o interverrò io. Non possiamo essere invasi” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Per l’immediato chiedo che chi arriva sia sottoposto a quarantena o sulle navi di provenienza requisite o su quelle della Marina, non a terra. E, in secondo luogo, è chiaro che è necessario un blocco navale: che senso ha impedire i voli da Paesi a rischio e poi permettere gli ingressi a persone già malate? E va fatto senza aspettare l’Europa, va fatto e basta“: lo ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera la governatrice della Calabria Jole Santelli. La governatrice ribadisce le sue richieste “ai ministri Lamorgese, Boccia e Speranza: conto che seguano le nostre indicazioni per evitare il disastro“: se non arriveranno risposte, “dovrò bloccare io gli sbarchi. Voglio sperare di non essere costretta a ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus Calabria : Boccia impugna ordinanza della governatrice Santelli Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha impugna to, a quanto apprende l'ANSA, l' ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile che prevede l'apertura di bar e ristoranti

Il ministro degli Affari Regionali Francesco ha to, a quanto apprende l'ANSA, l' Regione del 29 aprile che prevede l'apertura di bar e ristoranti Coronavirus : confini Calabria chiusi dalla Governatrice Santelli già dal 7 marzo E su Zaia e Fontana che chiedono di riaprire tutto al più presto Santelli afferma, magari sono più ottimisti di noi. Qui procederemo con gradualità, non corriamo rischi

