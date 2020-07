Coronavirus Italia, bollettino del 13 luglio: 243.230 casi totali, 13 morti in 24 ore (Di lunedì 13 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 243.230. Le vittime, in totale, sono 34.967, con 13 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 9). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 169 casi (ieri 234). Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 178 per un totale di 195.106. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE TAPPE). Leggi su tg24.sky

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - matteosalvinimi : Applausi. Dire che l’Italia è egoista significa non conoscere il nostro Paese. Onore alla solidarietà e alla gene… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, 28 IMMIGRATI SBARCATI IN CALABRIA POSITIVI AL COVID - paolaokaasan : RT @Tiziana20202020: Certa 'informazione' bugiarda...incompetente e collusa con il sistema deve essere deferita e portata in tribunale! Lo… - NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 13157 positivi a test (-22 in un giorno) con 34967 decessi (13) e 195106 guarit… -