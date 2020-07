Coronavirus, Italia: 169 nuovi contagi, il bollettino del 13 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Continua il saliscendi relativo ai dati sui nuovi casi di Coronavirus in Italia. Arrivano in questi momenti gli ultimi aggiornamenti dal Ministero della Salute sulla situazione Italiana legata all’epidemia di Coronavirus: il bollettino del 13 luglio. Coronavirus Italia: 169 nuovi casi di contagio Sono sempre 13.157 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, cui 12.324 in isolamento domiciliare, 65 in terapia intensiva e 768 le persone attualmente positive e ricoverate in ospedale con sintomi. 195.106 le persone guarite dal Coronavirus in tutto, con l’incremento in data odierna 178 persone. Salgono di poco i morti ... Leggi su thesocialpost

