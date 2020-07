Coronavirus in Toscana: zero morti, anche oggi, 13 luglio. Ma altri 4 nuovi contagi. Guardia sempre alta (Di lunedì 13 luglio 2020) Nessun morto, anche oggi 13 luglio, in Toscana, per Coronavirus. Ma altri quattro nuovi contagi. Che fanno salire a 10.326 i casi di positività da inizio pandemia. Significa che il virus, sia pure in maniera meno dirompente, continua a girare ancora. E costituisce un'insidia. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.869 (l'85,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 372.853, 1.581 in più rispetto a ieri Leggi su firenzepost

