Coronavirus in Catalogna, il tribunale sospende il nuovo lockdown: 'Misura sproporzionata' (Di lunedì 13 luglio 2020) Un tribunale ha deciso di non ratificare la decisione presa ieri dal governo catalano di imporre un lockdown in otto comuni, tra cui Lleida. Per il giudice del tribunale di Lleida, la decisione della ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Coronavirus, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: “Restare a casa, tranne per lavoro o necessità”. Salgono i… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus accelera nel mondo. La #Catalogna ordina il lockdown in 8 comuni, vietati gli spostamenti a 500mila… - SkyTG24 : Coronavirus Spagna, la Catalogna ordina il lockdown in otto comuni - Foreign_Cat : RT @cappelIaiomatto: #Coronavirus, fa discutere in #Spagna il caso #Catalogna, tribunale annulla il #lockdown. Domenica era stato deciso il… - cappelIaiomatto : #Coronavirus, fa discutere in #Spagna il caso #Catalogna, tribunale annulla il #lockdown. Domenica era stato deciso… -