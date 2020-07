Coronavirus, in Campania 7 positivi e zero decessi. Eseguiti 303 mila tamponi (Di lunedì 13 luglio 2020) Sette nuovi casi positivi al Covid-19, zero decessi e nessun guarito in Campania nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale a 4.779 mentre i deceduti restano 432. I tamponi Eseguiti in totale sono 303.419, di cui 530 esami effettuati ieri. I guariti sono 4.094 di cui 4.094 totalmente guariti e zero clinicamente guariti. L'articolo Coronavirus, in Campania 7 positivi e zero decessi. Eseguiti 303 mila tamponi proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

