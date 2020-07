Coronavirus, il racconto di un commerciante positivo: “A Roma ho incontrato centinaia di persone per lavoro, sono preoccupato” (Di lunedì 13 luglio 2020) centinaia di persone incontrate per lavoro girando un paio di giorni per Roma, anche se aveva già i sintomi del Coronavirus. Poi il tampone (positivo) e infine l’ingresso in un hotel Covid di Rebibbia. La storia di un commerciante quarantenne originario del Bangladesh è stata raccontata oggi dal Messaggero: “Da 6-7 giorni avevo la tosse, ho girato con il furgone per la città”. Il presidente dell’associazione ItalBangla racconta che si tratta di “un fornitore di tanti minimarket e negozi della zona” e che nell’ultima settimana avrà incontrato “un centinaio di persone, anche di più”. Dopo il tampone (risultato positivo) si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus a Roma, bengalese positivo: «Giravo da giorni in città, forse ho infettato altri»

«Come sto? Meglio. La febbre ora è bassa, ho solo un grande mal di testa», risponde R. M., classe 1980 di Dacca, ricoverato da sabato all’Urban Garden Hotel, sulla Tiburtina, in zona Rebibbia, albergo ...

