Coronavirus | il nuovo Dpcm prorogherà le misure al 31 Luglio

E' atteso per domani un nuovo Dpcm che prorogherà le attuali misure di contenimento del Coronavirus fino al prossimo 31 Luglio Giornata infuocata quella di domani per il Parlamento italiano: da una parte si discuterà il dossier delle concessioni autostradali (con Conte che sembra ormai aver spianato la strada alla revoca), dall'altra il Ministro della Salute Roberto Speranza illustrerà le direttrici di un nuovo Dpcm, volto alla proroga delle attuali misure restrittive per il contenimento del Coronavirus fino al prossimo 31 Luglio. I contenuti Nel provvedimento sarà mantenuto primariamente l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi o in quelli dove non è ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, ultime notizie: nuovo dpcm, stretta su voli e discoteche fino al 31 luglio Fanpage.it Nono giorno a Parma senza decessi, quinto in Emilia Romagna. In provincia 3 nuovi casi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.940 casi di positivita , 71 in più rispetto a ieri, di cui 48 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contac ...

Massimo Osanna, nuovo direttore generale Mibact: "Esportare il modello Pompei ai musei italiani"

secondo un'indagine di Impresa Cultura Italia-Confcommercio sugli effetti del coronavirus sui consumi degli italiani, la cultura ha traslocato sul digitale. Aumentano e di molto le ore trascorse ...

