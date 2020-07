Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: “Per ora le re-infezioni sono solo un’ipotesi” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Intanto occorre sottolineare che lo studio non e’ una novità perché è già uscito nel mese di maggio. Poi va detto che non si tratta di uno studio basato su dati ma di un commentary che rivela una ipotesi molto ben argomentata ma al momento solo un’ipotesi!”. Lo ha spiegato all’AGI, Giuseppe Ippolito, direttore dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a proposito dello studio di alcuni ricercatori dell’Irccs Burlo Garofolo di Trieste che hanno pubblicato uno studio in cui ipotizzavano che la causa dell’alta mortalità del virus potesse essere legata a un meccanismo già noto per altri virus come la Dengue in cui il sistema immunitario dei pazienti gioca un ruolo centrale, perché, invece di ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : L'età media delle persone contagiate da Covid si sta abbassando. A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dell… - fanpage : 'Voglio essere schietto, troppi Paesi stanno andando nella direzione sbagliata' A dirlo il direttore generale dell… - il_piccolo : Studio sul #Coronavirus: «Gli anticorpi potrebbero aumentare il rischio di sviluppare infezioni più gravi». Nel tea… - mmayr5 : RT @laltrodiego: Direttore #OMS: “un ritorno alla normalità non è all’orizzonte”. Me lo vedo già Giuseppi che dice: 've lo avevo detto, bi… - MarceloTanomix : RT @gib_barbara: Coronavirus, virologi contro Conte: lo stato d'emergenza non serve -