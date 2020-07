Coronavirus, il Bollettino nazionale del 13 Luglio 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il Bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia: ecco i dati al 13 Luglio 2020 Dall’inizio dell’epidemia, in Italia 243.230 persone hanno contratto il Coronavirus; di queste, 13157 sono attualmente in carico al sistema sanitario nazionale (con un calo di 22 unità rispetto a ieri): è quanto diramato dal consueto Bollettino della Protezione Civile alla data di lunedì 13 Luglio 2020. Salgono a 34.967 le vittime del Coronavirus in Italia (+13 rispetto a ieri) ed anche il numero di guariti conosce nelle ultime ventiquattro ore un incremento di 178 unità (195.106). Il nuovo DPCM Intanto ... Leggi su zon

