Coronavirus, il bollettino di oggi 13 luglio in Lombardia: 9 morti e 94 nuovi casi di contagio (Di lunedì 13 luglio 2020) I nuovi contagi sono oltre la metà del totale nazionale. I ricoverati non in terapia intensiva sono 168 (8 più di ieri), in terapia intensiva 30, uno in meno di ieri. I guariti/dimessi sono 70.375. In provincia di Bergamo 43 nuovi casi Leggi su repubblica

