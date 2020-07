Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Oms, record giornaliero di contagi nel mondo. Riapre Disney World a Orlando. Trump con la mascherina – LIVE (Di lunedì 13 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.50 – Coronavirus in Italia, il bilancio del 13 luglio 11.30 – Trentenne partecipa a Covid Party e muore 11.00 – Fmi, Pil dell’Ue al -9,3 per cento nel 2020 10.00 – Migranti e Coronavirus, navi e caserme per la quarantena 9.30 – Coronavirus, negli Usa quasi sessantamila casi in ventiquattro ore Negli Stati Uniti si contano quasi sessantamila casi nelle ultime ventiquattro ore. 9.00 – Coronavirus, il ... Leggi su newsmondo

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 243.230 casi positivi e 34.967 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 243.230 casi positivi e 34.967 morti - infoitinterno : Coronavirus Italia: nelle ultime 24 ore aumentano i contagi (+234), 9 i morti (8 in Lombardia) / il bollettino - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino del 12 luglio: 234 nuovi casi e 9 morti -