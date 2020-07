Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. In Lombardia mascherina all’aperto solo se manca la distanza. Zaia: “Ceppo serbo più virulento” – LIVE (Di lunedì 13 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia21.10 – Zaia: “Ceppo serbo più virulento” Nella consueta conferenza stampa il governatore Zaia ha detto che il ceppo serbo è molto più virulento di quello locale. 21.08 – In Lombardia mascherina all’aperto solo se manca la distanza In Lombardia la mascherina all’aperto rimane obbligatoria solo se ... Leggi su newsmondo

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 243.230 casi positivi e 34.967 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 243.230 casi positivi e 34.967 morti - Ma_ri_mm : RT @OndeFunky: Oggi in un negozio: “Si tolga pure la mascherina, mica dobbiamo morire”. In effetti la indosso proprio per evitarlo ?? Superf… - Alyas15925294 : RT @rep_milano: Coronavirus, il bollettino di oggi 13 luglio in Lombardia: 9 morti e 94 nuovi casi di contagio [aggiornamento delle 18:04]… -