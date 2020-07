Coronavirus, il bollettino della Campania: 7 positivi su pochissimi tamponi (Di lunedì 13 luglio 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE Campania #Coronavirus, questo il bollettino di oggi:positivi del giorno: 7tamponi del giorno: 530Totale positivi: 4.779Totale tamponi: 303. Leggi su tuttonapoli

