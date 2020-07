Coronavirus, il bollettino del 13 luglio – 530 tamponi in Campania e 7 nuovi positivi (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino del 13 luglio – 530 tamponi in Campania e 7 nuovi positivi... L'articolo Coronavirus, il bollettino del 13 luglio – 530 tamponi in Campania e 7 nuovi positivi proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 243.230 casi positivi e 34.967 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 243.230 casi positivi e 34.967 morti - canaledieci : Bollettino #Coronavirus 13 luglio: 24 casi nel Lazio, 22 legati a rientri dall’estero - poetanaif : Coronavirus, bollettino di oggi 13 luglio. In Toscana 4 nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, bollettino Italia: nuovi contagi in calo (169), ma più morti (13). Terapie intensive bene Il Messaggero Coronavirus: calano i contagi, aumentano i morti. A Milano indagine sull'Oms

E' quanto si ricava dal bollettino del ministero della Salute. 9 dei 13 morti sono in Lombardia. Coronavirus: aperta inchiesta su Oms dopo esposto Codacons La procura di Milano, a seguito dell’esposto ...

Bergamo, ancora 43 nuovi positivi In Lombardia sono 94, nove decessi

Sono 94 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia: 27 a seguito di test sierologici e 22 «debolmente positivi». Di questi 43 sono nella Bergamasca, la provincia con più positivi della regione. Lo rende ...

