Coronavirus, i parenti delle vittime si uniscono: centinaia di esposti in procura, in Lombardia “crimini contro l’umanità” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Comitato “Noi Denunceremo – Verità e Giustizia per le vittime di Covid-19” si è rivolto alla Comunità europea: ha inviato una lettera, alla presidentessa della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ed al presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo Robert Ragnar Spanò per chiedere “di vigilare sulle indagini” in corso in Lombardia in quanto potrebbero esserci gli estremi per il reato di crimini contro l’umanità. Di seguito il testo integrale della lettera: “Gentile Presidentessa della Commissione europea, Gentile Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, lo scorso marzo il mondo ha espresso vicinanza al dolore delle nostre comunità di Bergamo e Brescia che, da sole, contano undicimila ... Leggi su meteoweb.eu

Il Comitato Noi Denunceremo – verità e giustizia per le vittime di Covid-19 ha inviato una lettera indirizzata alla Presidentessa della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e al Presidente della C ...

