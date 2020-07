Coronavirus, i parenti delle vittime alle istituzioni europee: «Vogliamo giustizia» (Di lunedì 13 luglio 2020) I parenti delle vittime di coronavirus di Bergamo e Brescia, riuniti nel comitato «Noi Denunceremo – verità e giustizia per le vittime di Covid-19», continuano la loro battaglia alla ricerca della giustizia con una lettera alla presidentessa della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e al presidente della Corte Europea dei diritti dell’uomo Ròbert Ragnar Spanò, a cui chiedono di vigilare sulle indagini in corso. «In Lombardia, sembrano esserci segni di indicibili crimini contro l’umanità», scrivono, ricordando che, solo nelle due province, sono state registrate undicimila vittime di coronavirus. Il comitato vorrebbe che le istituzioni europee indagassero su due scelte politiche, in particolare: la mancata chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo e la mancata istituzione di una «zona rossa» tra Alzano e Nembro, dopo i primi segnali della pandemia. Leggi su vanityfair

Il comitato «Noi denunceremo» familiari delle vittime di Bergamo e Brescia scrive alla Commissione Europea per chiedere di vigilare sulle indagini in corso: «Sembrano esserci segni di crimini contro l ...

