Coronavirus, i dati: tornano a calare i nuovi casi, sono 169. Altre 13 vittime (Di lunedì 13 luglio 2020) sono 169 i nuovi contagiati da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 234 di ieri. Le vittime sono 13, contro le 9 di ieri. I casi totali salgono a 243.230, i morti a 34.967. L'articolo Coronavirus, i dati: tornano a calare i nuovi casi, sono 169. Altre 13 vittime proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

