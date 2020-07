Coronavirus Fiumicino: ad oggi 15 persone positive e 4 in sorveglianza attiva (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus a Fiumicino, ecco gli ultimi dati disponibili. «E’ arrivato poco fa il report della Asl RM3 sui contagi in città». Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. «In questo momento ci sono 15 persone positive e 4 in sorveglianza attiva tra i nostri concittadini – spiega il sindaco –Dopo il picco dovuto ai fatti che conosciamo, i numeri stanno, molto lentamente, tornando a scendere». «Deve comunque rimanere alta la soglia di attenzione sulla diffusione del virus – conclude Montino – Proprio ciò che è successo negli ultimi giorni ci dimostra che il virus è ancora in circolazione e che dobbiamo continuare a seguire le misure di sicurezza, prime tra tutte la distanza di 1 metro tra le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

fanpage : Fiumicino, controllati i 225 passeggeri di un aereo dal Bangladesh: 14 positivi al coronavirus - Agenzia_Ansa : I 125 passeggeri bengalesi atterrati a #Fiumicino con un volo da Doha non saranno fatti sbarcare. Resteranno sull'a… - RaiNews : #Coronavirus: a #Roma altri 12 casi collegati al #Bangladesh. D'Amato: 'Tamponi a Fiumicino per volo Dacca'. Il mi… - CorriereCitta : Coronavirus Fiumicino: ad oggi 15 persone positive e 4 in sorveglianza attiva - ilpaesechenonce : @SkyTG24 Coronavirus Fiumicino, il sindaco Esterino Montini marito della Cirinnà ,stop a vendita alcolici da asport… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino Coronavirus Fiumicino, stop a vendita alcolici da asporto dopo le 22 Sky Tg24 Coronavirus: 15 positivi a Fiumicino, quattro in sorveglianza attiva

“E’ arrivato poco fa il report della Asl RM3 sui contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento ci sono 15 persone positive e 4 in sorveglianza attiva tra i nostri conc ...

Coronavirus, De Luca: chiudere ingressi agli Usa e al Sudamerica

«L'Italia deve essere più consapevole dei pericoli che corriamo quando apriamo gli ingressi dai paesi esteri. Mancano gli Usa e alcuni Paesi dell'America Latina dalla lista» dei paesi a rischio ...

“E’ arrivato poco fa il report della Asl RM3 sui contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento ci sono 15 persone positive e 4 in sorveglianza attiva tra i nostri conc ...«L'Italia deve essere più consapevole dei pericoli che corriamo quando apriamo gli ingressi dai paesi esteri. Mancano gli Usa e alcuni Paesi dell'America Latina dalla lista» dei paesi a rischio ...