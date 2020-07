Coronavirus e Rsa: prima udienza per Diop. Bisogna difendere chi ha denunciato (Di lunedì 13 luglio 2020) Cheikna Hamala Diop è stato licenziato dopo aver denunciato che nella residenza per anziani, Don Gnocchi, non venivano fornite mascherine durante l’emergenza. La fondazione è tra le principali indagate dalla procura per i tanti morti di Coronavirus all’interno della struttura. Potrebbe essere il primo caso in Italia di whistleblower. Con questo nome si intendono coloro … L'articolo Coronavirus e Rsa: prima udienza per Diop. Bisogna difendere chi ha denunciato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

