Coronavirus e movida, De Luca bacchetta i giovani: «Comportamenti idioti e masochisti» – Il video (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (13 luglio) Dopo le liti con Matteo Salvini sugli assembramenti a Napoli e le frecciatine al governatore del Piemonte in seguito alla vicenda del focolaio a Mondragone, Vincenzo De Luca torna all’attacco. Questa volta si scaglia contro i giovani, definendo «idioti e masochisti» i Comportamenti di chi continua a creare assembramenti, con particolare riferimento alla movida estiva. «I giovani devono sapere che si muore di Coronavirus, stiamo sottovalutando questo dato. Mi dicono che ci sono alcune fasce giovanili che continuano a scambiarsi persino i bicchieri, sono Comportamenti idioti e masochisti», ha ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus movida Coronavirus, positivi per l'effetto movida: under 18 quintuplicati Il Messaggero Coronavirus, bollettino di oggi 13 luglio. Dati dell'Emilia Romagna in diretta

A seguire il Ministero della Salute pubblicherà i numeri dell'Italia. Leggi anche Mascherine, viaggi e movida: cosa cambia dal 14 luglio - Coronavirus, il virologo Bassetti: "In Italia il pericolo non ...

Coronavirus, nel dpcm proroga delle misure fino al 31 luglio: resta la mascherina, governo non allenta stretta su assembramenti e movida

A seguire il Ministero della Salute pubblicherà i numeri dell'Italia. Leggi anche Mascherine, viaggi e movida: cosa cambia dal 14 luglio - Coronavirus, il virologo Bassetti: "In Italia il pericolo non ...