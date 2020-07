Coronavirus: da martedì 14 luglio attive nuove misure di sicurezza (Di lunedì 13 luglio 2020) È atteso nelle prossime ore il nuovo Dpcm del Governo con le misure di sicurezza per il contenimento dei contagi da Coronavirus. Da martedì 14 luglio entreranno in vigore nuove strette per discoteche, mascherine e viaggi. misure di sicurezza: obbligo delle mascherine In relazione ai dati della curva epidemiologica emersi nell’ultimo periodo il Governo ha deciso di prolungare le misure di sicurezza, già attualmente in vigore in Italia, per contenere la diffusione del Covid-19 . Primo fra tutti verrà ribadito l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico e in quelli in cui non si potrà garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. Fra le ... Leggi su notizieora

