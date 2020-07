Coronavirus – Crescono i decessi ma si abbassano i contagi in Italia: il BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di lunedì 13 luglio 2020) Situazione Coronavirus stabile in Italia. Nelle ultime 24 ore, la Protezione Civile ha raccolto i seguenti dati: i nuovi contagi sono 169, in diminuzione rispetto ai 234 di ieri; Crescono invece i decessi, 13 rispetto ai 9 di ieri; sono invece 178 i nuovi guariti rispetto ai 349 di ieri. Buone notizie anche per quanto riguarda la situazione ospedaliera: nessun nuovo ricovero nelle ultime 24 ore. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 243.230 casi totali 34.967 morti 194.928 guariti I pazienti attualmente positivi sono 13.157, così suddivisi: 768 ricoverati in ospedale (5,8%) 65 ricoverati in terapia intensiva (0,5%) 12.324 in isolamento domiciliare (93,6%) L'articolo Coronavirus – ... Leggi su sportfair

