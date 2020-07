Coronavirus: coaguli di sangue presenti in quasi ogni organo (Di lunedì 13 luglio 2020) (foto: Rodrigo Arangua/AFP via Getty Images)Che Covid-19 non causasse solo una semplice polmonite non è una novità. Sempre più prove, infatti, stanno evidenziando come il nuovo Coronavirus attacchi anche altri organi, come cuore, cervello, fegato, pelle, testicoli. Ma anche anomali coaguli di sangue, che provocano gravi complicanze, come ictus, insufficienza renale, danni al cuore e al sistema immunitario. E ora, secondo un nuovo studio pubblicato sul Lancet, è emerso che nei pazienti positivi al nuovo Coronavirus, i coaguli di sangue possono essere rilevati in quasi ogni organo. Secondo gli autori del Langone Medical Center, presso la New York University, i nuovi risultati potrebbero offrire ... Leggi su wired

Sempre più prove, infatti, stanno evidenziando come il nuovo coronavirus attacchi anche altri organi, come cuore, cervello, fegato, pelle, testicoli. Ma anche anomali coaguli di sangue, che provocano ...

l'infezione provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, hanno fatto emergere la presenza di coaguli di sangue (trombi) in quasi tutti gli organi esaminati dai patologi. Inoltre, i grumi di sangue hanno ...

