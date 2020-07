Coronavirus, “chi è stato infettato può contrarlo di nuovo e con sintomi più gravi”. L’ipotesi di uno studio italiano (Di lunedì 13 luglio 2020) Chi ha già contratto il Sars-Cov-2 non solo potrebbe ammalarsi di nuovo, ma addirittura presentando sintomi più gravi. Mentre i centri di ricerca di tutto il mondo continuano gli studi per produrre una cura o un vaccino, l’ipotesi avanzata da un gruppo di esperti italiani e pubblicata sulla rivista scientifica BMJ Global Health, se confermata, potrebbe cambiare completamente l’approccio di ricercatori e medici alla cura e alla prevenzione contro il Covid-19. Lo studio, realizzato da sette ricercatori italiani e con primo firmatario Luca Cegolon, medico epidemiologo presso l’Ausl 2 di Marca Trevigiana di Treviso, si concentra proprio sul tema dell’immunizzazione di un individuo dopo aver contratto il nuovo virus. In particolare, l’aspetto da definire è la durata degli ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” - Linkiesta : «Sul coronavirus, sulle nostre paure, su tutto ciò che ci terrorizza. Sulla morte si deve scherzare perché è un eso… - ilpost : Bill Gates dice che i vaccini per il coronavirus non vanno dati a chi offre di più - Noovyis : (Coronavirus, “chi è stato infettato può contrarlo di nuovo e con sintomi più gravi”. L’ipotesi di uno studio itali… - AlessandroAima1 : RT @repubblica: Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” [di IRMA D'ARIA] [aggiornament… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “chi Cosa sta succedendo in Serbia dopo la vittoria di Vucic alle elezioni Policymakermag