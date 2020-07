Coronavirus: calano i nuovi casi, 169 nelle ultime 24 ore. 13 decessi e 178 guariti (Di lunedì 13 luglio 2020) Tornano a scendere i casi nuovi di contagio da Coronavirus: oggi sono 169, rispetto ai 234 di ieri, per un totale di 243.230 positivi. Crescono i decessi: 13, rispetto ai 9 di ieri, per un totale di 34.967 morti. Sono 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106. Leggi su agi

HuffPostItalia : Coronavirus, calano i contagi, non i morti - zazoomnews : Coronavirus calano i nuovi contagi: 169 in 24 ore (ieri erano 243). Altri 13 morti (ieri erano 9) – Il bollettino d… - youfullwellness : #yourfullwellness Coronavirus: calano i contagi, aumentano morti - Devabole : RT @Agenzia_Italia: Coronavirus: calano i nuovi casi, 169 nelle ultime 24 ore. 13 decessi e 178 guariti - gaejimmy : RT @Agenzia_Italia: Coronavirus: calano i nuovi casi, 169 nelle ultime 24 ore. 13 decessi e 178 guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano Coronavirus: calano i contagi, aumentano morti - Medicina Agenzia ANSA Oms: troppi Paesi in direzione sbagliata. Non si torna alla normalità in breve. America Latina, più morti di Usa e Canada

L’epicentro della pandemia da coronavirus restano le Americhe, gli Stati Uniti e il Brasile in particolare, dove si registra oltre il 50% dei nuovi casi a livello globale. Lo ha sottolineato il dirett ...

Il commento al bilancio demografico nazionale 2019: il baby boom aretino

Resi noti dall’Istituto nazionale di statistica i numeri sulla natalità registrati in Italia nel 2019: in un quadro complessivamente poco entusiasmante, spicca però il dato positivo di Arezzo che pare ...

L’epicentro della pandemia da coronavirus restano le Americhe, gli Stati Uniti e il Brasile in particolare, dove si registra oltre il 50% dei nuovi casi a livello globale. Lo ha sottolineato il dirett ...Resi noti dall’Istituto nazionale di statistica i numeri sulla natalità registrati in Italia nel 2019: in un quadro complessivamente poco entusiasmante, spicca però il dato positivo di Arezzo che pare ...