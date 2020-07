Coronavirus, calano i contagi in Italia: oggi 169. In terapia intensiva 65 persone (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – calano i contagi in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi rilevati sono 169, di cui 94 in Lombardia (56,6%). Ieri i nuovi positivi erano stati 234. Le vittime sono 13 (di queste 9 in Lombardia), ieri erano state 9. In totale, dall’inizio dell’epidemia, in Italia sono morte 34.967 persone. I malati, ovvero gli attualmente positivi, sono in tutto 13.157. Nelle ultime 24 ore sono poi guarite 178 persone, ieri i guariti erano stati 349. In totale, dopo aver contratto il Coronavirus, in Italia sono guarite 195.106 persone. In 9 regioni non si sono registrati contagi: Marche, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Umbria, Abruzzo, Calabria, Molise, Valle d’Aosta e Basilicata. ... Leggi su ilprimatonazionale

Calciomercato, la pandemia di Coronavirus avrà effetti anche sul mercato: club non in grado di autofinanziarsi e calo di cassa del 70% Che l’epidemia di Coronavirus avrebbe avuto un influsso negativo ...

Gli attualmente positivi sono 13.157, in calo di 22 unità. Le vittime salgono invece a 34.967, con 13 nuove morti per cause legate a Covid-19. Di queste, 9 sono state riscontrate in Lombardia.

Gli attualmente positivi sono 13.157, in calo di 22 unità. Le vittime salgono invece a 34.967, con 13 nuove morti per cause legate a Covid-19. Di queste, 9 sono state riscontrate in Lombardia.