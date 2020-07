Coronavirus – Brasile, giudice Corte suprema: “Esercito complice del genocidio causato dalle politiche di Bolsonaro” (Di lunedì 13 luglio 2020) La miccia esplode tra le file delle Corte suprema, dove il giudice Gilmar Mendes, uno dei più anziani e autorevoli tra gli undici magistrati che la compongono, accusa l’esercito di essere “complice del genocidio” messo in pratica dalla politica adottata da Jair Bolsonaro – ora contagiato e in quarantena – per combattere la pandemia da Coronavirus. Parole pesantissime che arrivano mentre il Brasile è ancora nel pieno dell’epidemia, con oltre 1,8 milioni di casi e più di 72mila morti. Ma a difendere i militari interviene il ministro della Difesa, generale Fernando Azevedo e Silva, che si è detto “indignato” per le “imprudenti accuse” del magistrato e non ha escluso di denunciarlo. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Adnkronos : #Coronavirus, #Bolsonaro: '#Brasile sull'orlo della recessione' - you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - Agenzia_Ansa : #Brasile, #Bolsonaro ha i sintomi del #coronavirus - giannelio : Coronavirus, l'idrovolante anti-deforestazione porta materiale sanitario agli indigeni del Brasile ?????? - repubblica : RT @rep_ambiente: Coronavirus, l'idrovolante anti-deforestazione porta materiale sanitario agli indigeni del Brasile -