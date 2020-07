Coronavirus, Bolsonaro: la disinformazione ha aumentato gravità malattia (Di lunedì 13 luglio 2020) Jair Bolsonaro, pochi giorni dopo la scoperta di essere positivo al Coronavirus, ha attaccato duramente il panico creato a suo parere dai media su questa malattia. Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro è tornato nuovamente a esprimere la sua opinione sulla questione del Coronavirus. Bolsonaro ha infatti criticato fortemente quello che a suo parere è … L'articolo Coronavirus, Bolsonaro: la disinformazione ha aumentato gravità malattia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

secondo il togato l’esercito è “complice del genocidio” messo in pratica dalla politica adottata dal governo di Jair Bolsonaro per combattere la pandemia da coronavirus. “Va detto chiaramente che ...E mentre la pandemia avanza, Bolsonaro, in quarantena da martedì scorso dopo essere risultato positivo al Covid-19, è tornato a criticare quello che ha definito il “panico” provocato dalla pandemia ed ...