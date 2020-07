Coronavirus: Bolsonaro, disinformazione ha creato il panico (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - BRASILIA, 13 LUG - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, in quarantena da martedì scorso dopo essere risultato positivo al Covid-19, è tornato a criticare quello che ha definito il "panico"... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BRASILIA, 13 LUG - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, in quarantena da martedì scorso dopo essere risultato positivo al Covid-19, è tornato a criticare quello che ha definito il ...Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, non ha fatto nulla per scoraggiare gli allevatori e gli accaparratori di terre a disboscare l'Amazzonia. Nonostante la pandemia di Covid-19, la ...