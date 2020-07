Coronavirus, bollettino del 13 luglio: decessi in lieve crescita. Campania e Lazio osservate speciali (Di lunedì 13 luglio 2020) Dati in chiaroscuro quelli di oggi, 13 luglio, sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus. Sono infatti 13 le vittime registrate, in aumento rispetto a ieri. In calo, invece, il numero dei nuovi positivi. Coronavirus, bollettino 13 luglio Oggi si rilevano 169 casi di Covid-19, mentre domenica erano stati 234. Sale a 34.967 il numero delle vittime dall’inizio … L'articolo Coronavirus, bollettino del 13 luglio: decessi in lieve crescita. Campania e Lazio osservate speciali Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 243.230 casi positivi e 34.967 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 243.230 casi positivi e 34.967 morti - JMGlachant : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 13 luglio: 169 nuovi casi, 13 i morti [aggiornamento delle 18:11] - FaganKara : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 13 luglio: 169 nuovi casi, 13 i morti [aggiornamento delle 18:11] -