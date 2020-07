Coronavirus, aumentano casi in Abruzzo, registrato un nuovo decesso (Di lunedì 13 luglio 2020) L'Aquila - In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3321 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri si registra un aumento di 3 nuovi casi. 26 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 122 (+1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 464 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2709 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 12 che da ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Il Messico è diventato il quarto paese nel mondo per numero di morti a causa del coronavirus e ha superato l'Italia. "Ci sono 299.750 casi confermati di infezione e 35.006 morti in Messico", si legge ...

Le porte di discoteche, fiere e congressi restano ancora serrate a causa della pandemia di Covid-19: per l’apertura dovranno attendere ancora, almeno fino al 31 luglio. Fino alla stessa data saranno i ...

