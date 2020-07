Coronavirus, aggiornamento, in Campania 7 positivi nelle ultime 24 ore. (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono sette i campani positivi al Covid oggi su un numero di tamponi eseguiti inferiore rispetto al solito, 530. Il totale dei positivi sale 4.779, quello dei tamponi a 303.419. Non si registrano ... Leggi su gazzettadinapoli

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.179 • Deceduti: 34.954 (+9, +0%) • Dimessi/Gua… - repubblica : Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” [di IRMA D'ARIA] [aggi… - repubblica : Coronavirus, positivi 28 immigrati sui 70 sbarcati al porto di Roccella Jonica. Il sindaco: ' Un dovere accoglierli… - simcopter : RT @rep_bologna: Coronavirus in Emilia-Romagna: sesto giorno senza decessi, 18 nuovi casi [aggiornamento delle 18:44] - fabiofabbretti : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.157 • Deceduti: 34.967 (+13, +0,04%) • Dimessi/Guariti:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo 2019 - Sasso Marconi, 3 ore fa Verifica Requisiti Contribuenti Forfetari 2020 - Monsampolo Del Tronto, 4 ore fa Verbali CdA e assemblea soci i ...Ecco l’aggiornamento dei sindaci brianzoli (non tutti i primi ... a ieri sono 27 le persone ancora alle prese con il coronavirus nella nostra città. Nella scorsa settimana è cresciuto lievemente anche ...