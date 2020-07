Coronavirus, a Pozzuoli donna nuovamente positiva: era già guarita (Di lunedì 13 luglio 2020) A Pozzuoli, in Campania, una donna è risultata nuovamente positiva al Coronavirus. Aveva già contratto la malattia mesi fa Nonostante i numeri non siano eccessivamente preoccupanti, il Coronavirus in Italia c’è ancora. Tra i vari focolai nati in tutta Italia, alcuni preoccupano più di altri. In Campania, e più precisamente a Pozzuoli, una donna è … L'articolo Coronavirus, a Pozzuoli donna nuovamente positiva: era già guarita proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

