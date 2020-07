Coronavirus, 400'000 bambini morti a causa dello stop alle cure (Di lunedì 13 luglio 2020) «I sistemi sanitari delle nazioni sono in difficoltà e i servizi per madri, neonati e bambini si stanno sgretolando» Leggi su media.tio.ch

Agenzia_Ansa : Coronavirus: Usa, altri 39.400 contagi Quasi 130mila i decessi complessivi - CDEUnimi : RT @europainitalia: #coronavirus Dalla Banca europea per gli investimenti 75 mln ?? a #CureVac per lo sviluppo del vaccino. Il fondo della #… - AnnelieMoser : RT @sangesnicola: Coronavirus, nuovo focolaio in Germania: 400 lavoratori positivi in un mattatoio!! - GiovanniRoi : Italia, Coronavirus Veneto, altri 10 contagiati, i positivi risalgono sopra quota 400. Ma Veneto è bene che tu abbi… - bizcommunityit : Coronavirus Veneto, altri 10 contagiati, i positivi risalgono sopra quota 400 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 400 Coronavirus Veneto, altri 10 contagiati, i positivi risalgono sopra quota 400 Il Gazzettino Contraddizioni del mondo, di Claudio Cappabianca

La popolazione mondiale aumenta a ritmo esponenziale; nell’anno 1000 eravamo circa 400 milioni, nel 1900 1,650 miliardi ... in luce che 5 giovani su 10 nel pieno dell’emergenza Covid-19 ritengono che ...

Coronavirus, 400'000 bambini morti a causa dello stop alle cure

Sono oltre 400.000 le morti in più tra i bambini sotto i 5 anni causate dall'interruzione dei servizi sanitari e sociali per la pandemia. Madri, neonati, bambini e adolescenti stanno infatti perdendo ...

La popolazione mondiale aumenta a ritmo esponenziale; nell’anno 1000 eravamo circa 400 milioni, nel 1900 1,650 miliardi ... in luce che 5 giovani su 10 nel pieno dell’emergenza Covid-19 ritengono che ...Sono oltre 400.000 le morti in più tra i bambini sotto i 5 anni causate dall'interruzione dei servizi sanitari e sociali per la pandemia. Madri, neonati, bambini e adolescenti stanno infatti perdendo ...