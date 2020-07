Coronavirus: 13 morti e 169 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore (Di lunedì 13 luglio 2020) nelle ultime 24 ore si registrano 13 morti e 169 nuovi casi di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della protezione civile pubblicato solo pochi minuti fa. Si registra dunque una diminuzione dei nuovi positivi che ieri erano stati 243, ma con un lieve aumento dei morti passati da 9 a 13 in 24 ore. I guariti sono stati 178 in più rispetto a ieri, quando invece erano stati oltre 300. I casi totali di persone affette da Covid-19 sono arrivati in Italia a 243.230. I guariti invece sono 195.106 e i decessi 34.967. Attualmente sono positivi al Coronavirus 13.157 persone. Di queste nelle ultime 24 ore si registrano 13 ... Leggi su notizieora

