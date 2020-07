Coronavirus: 10 milioni di bambini” potrebbero non tornare mai a scuola, emergenza educativa senza precedenti” (Di lunedì 13 luglio 2020) Per la prima volta nella storia dell’umanità un’intera generazione di bambini a livello globale ha dovuto interrompere la propria istruzione: la chiusura delle scuole per contenere la diffusione del Coronavirus nella fase più acuta dell’emergenza ha lasciato 1,6 miliardi di bambini e adolescenti fuori dalla scuola – circa il 90% dell’intera popolazione studentesca. Ad oggi sono 1,2 miliardi gli studenti colpiti dalla chiusura delle scuole, prima dell’emergenza erano molto meno di un quarto, 258 milioni. I profondi tagli al budget per l’istruzione e la crescente povertà causati dalla pandemia di COVID-19 potrebbero costringere almeno 9,7 milioni di bambini a lasciare la scuola per ... Leggi su meteoweb.eu

_MiBACT : Coronavirus, @dariofrance: «Raddoppiati fondi per sale cinema e per la ripresa nella stagione estiva». Il Ministro… - AMorelliMilano : Questo signore ha guadagnato in un anno 96 MILIONI di dollari e ne ha persi 5 a causa di coronavirus e una ex mogli… - repubblica : Coronavirus, l'allarme di Save the Children: dieci milioni di bambini potrebbero non tornare mai più a scuola [aggi… - holertogni : Coronavirus, l'allarme di Save the Children: dieci milioni di bambini potrebbero non tornare mai pi…… - FEMsrl : Coronavirus, l'allarme di Save the Children: dieci milioni di bambini potrebbero non tornare mai pi… -