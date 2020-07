Corona virus: Italia, 13157 positivi a test (-22 in un giorno) con 34967 decessi (13) e 195106 guariti (188). Totale di 243230 casi (169) Dati della protezione civile (Di lunedì 13 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 13157 positivi a test (-22 in un giorno) con 34967 decessi (13) e 195106 guariti (188). Totale di 243230 casi (169) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

surpris67748879 : @MasterKGsa So no more Corona virus in Italy - MassoniSerafino : CORONA VIRUS E FRANCESCO GIORGINO - MassoniSerafino : FRANCESCO GIORGIONE E IL CORONA VIRUS !!! - NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 13157 positivi a test (-22 in un giorno) con 34967 decessi (13) e 195106 guarit… - graziosafuriosa : Pure il ceppo serbo del corona virus .... Pronto pronto per settembre .... -