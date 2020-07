Contrappasso Bologna: dalle tante gioie last minute alla beffa nel derby (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Bologna ha vissuto a Parma una sorta di legge dantesca del Contrappasso. Per la prima volta in stagione è stata rimontata e privata della vittoria nel recupero. Aveva perso in casa con la Roma al ... Leggi su gazzetta

debatedeportiv5 : RT @Gazzetta_it: Contrappasso Bologna: dalle tante gioie last minute alla beffa nel #derby - sportli26181512 : Contrappasso Bologna: dalle tante gioie last minute alla beffa nel derby: Contrappasso Bologna: dalle tante gioie l… - Gazzetta_it : Contrappasso Bologna: dalle tante gioie last minute alla beffa nel #derby -

Ultime Notizie dalla rete : Contrappasso Bologna Contrappasso Bologna: dalle tante gioie last minute alla beffa nel derby La Gazzetta dello Sport Contrappasso Bologna: dalle tante gioie last minute alla beffa nel derby

Il Bologna ha vissuto a Parma una sorta di legge dantesca del contrappasso. Per la prima volta in stagione è stata rimontata e privata della vittoria nel recupero. Aveva perso in casa con la Roma al 9 ...

Inter, Conte alibi finiti. Sconcerti condanna senza appello

l'Inter è uscita sconfitta ieri dal match casalingo contro il Bologna, e Sconcerti oggi ha commentato l'accaduto e le parole di Conte nel post gara L'Inter è uscita sconfitta ieri dal match casalingo ...

Il Bologna ha vissuto a Parma una sorta di legge dantesca del contrappasso. Per la prima volta in stagione è stata rimontata e privata della vittoria nel recupero. Aveva perso in casa con la Roma al 9 ...l'Inter è uscita sconfitta ieri dal match casalingo contro il Bologna, e Sconcerti oggi ha commentato l'accaduto e le parole di Conte nel post gara L'Inter è uscita sconfitta ieri dal match casalingo ...