Conte verso la revoca ad Autostrade. Atlantia crolla in Borsa. Toti: «Faremo causa civile contro Aspi e Mit per il caos sulle strade» (Di lunedì 13 luglio 2020) È un muro invalicabile quello che il premier Giuseppe Conte ha deciso di alzare sulla trattativa per la concessione ad Autostrade per l’Italia. In una lunga intervista di Marco Travaglio a Il Fatto quotidiano, Conte boccia senza appello le proposte dei giorni scorsi arrivate da Aspi per evitare la revoca della concessione, considerate insufficienti sotto ogni punto di vista. Anche politico, quando ad esempio commenta l’ipotesi di una riduzione della quota dei Benetton in Autostrade, anziché l’uscita definitiva dalla società: «Sarebbe davvero paradossale se lo Stato entrasse in società con i Benetton – dice Conte – per le gravi responsabilità accumulate dal ... Leggi su open.online

matteosalvinimi : #Salvini: ci si aspetta da Conte presa di posizione forte verso la Cina: su #Hongkong, sul virus e sulle menzogne.… - Capezzone : Leggere, leggere, leggere @Musso___ su @atlanticomag: Mes sanitario come trappola verso il “full Mes”, l’irrilevanz… - LegaSalvini : CONTE VERSO LA PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA FINO AL 31 DICEMBRE: COSÌ PRENDE 'PIENI POTERI' - EmilianoAlchidi : RT @RadioSavana: Lampedusa, barcone stracarico di #risorseINPS clandestini si avvia indisturbato verso il porto passando tra le barche dei… - bluebird19473 : Facciamo 'all'italiana'. Se non posso fotterti del tutto, ti fotto solo un po'... 'Verso la proroga dello stato di… -