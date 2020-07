Conte si prepara di nuovo ad accentrare i poteri: pronta proroga dello Stato d’Emergenza sino ad ottobre (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Esecutivo sembra intenzionato a non procedere sino al 31 dicembre, come inizialmente ipotizzato, ma a procedere di volta in volta sino alla fine di ottobre. Critiche dall’opposizione e dai giuristi. Il Governo del Premier Giuseppe Conte è intenzionato a prorogare lo Stato d’Emergenza nel Paese. Al momento – secondo fonti di Palazzo Chigi – avrebbe … L'articolo Conte si prepara di nuovo ad accentrare i poteri: pronta proroga dello Stato d’Emergenza sino ad ottobre proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Conte prepara Autostrade, la società prepara la sua risposta. Conte: "Piano valido o sarà revoca" la Repubblica COVID: DA DISCOTECHE A VOLI, DPCM VERSO PROROGA AL 31 LUGLIO

La proposta, a quanto si apprende da fonti del ministero della Salute, è contenuta del nuovo Dpcm che il ministro Roberto Speranza si prepara a presentare martedì 14 luglio, giorno in cui scadranno i ...

L'Inter prepara una multa pesante per Brozovic, ma sarà titolare contro il Torino

Le assenze di Barella e Sensi, unite al nuovo stop di Vecino, non danno alternative ad Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha gli uomini contati in mediana e, nonostante le vicissitudini degli ...

