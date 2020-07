Conte segnalato alla Consob per il tonfo di Autostrade. Si mette male (Di lunedì 13 luglio 2020) Un meno 15% che potrebbe avere serie ripercussioni per il premier. Dopo l'intervista concessa da Giuseppe Conte al Fatto quotidiano in cui in pratica ha annunciato la revoca delle concessioni sulle Autostrade ai Benetton, il titolo di Atlantia è sprofondato in Borsa. Una situazione che, in attesa della decisione del governo - e il Cdm di domani potrebbe non essere risolutivo - ha gettato nel panico migliaia di piccoli risparmiatori in possesso dei titoli della società. A invocare un intervento della Consob è il leader della Lega Matteo Salvini. «Faremo una segnalazione a tutti coloro che devono vigilare sulla regolarità della gestione dei risparmi e dell'andamento dei titoli in borsa, perché i risparmiatori che hanno i titoli di Atlantia in tasca sono anche operai e lavoratori, non ... Leggi su iltempo

Un meno 15% che potrebbe avere serie ripercussioni per il premier. Dopo l'intervista concessa da Giuseppe Conte al Fatto quotidiano in cui in pratica ha annunciato la revoca delle concessioni sulle au ...

Come molti temevano, anche questo lunedì si è rivelato un problema in Liguria per chi ha dovuto spostarsi in auto a causa delle decine di cantieri aperti sulla rete autostradale da Aspi (Autostrade pe ...

