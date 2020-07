Conte-Merkel: Recovery Fund, ancora dovergenze ma si cerca accordo. Vertice durato un'ora (Di lunedì 13 luglio 2020) Un'ora di colloquio: tanto è durato il Vertice Conte-Merkel. Si è appena concluso l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel nel... Leggi su ilmessaggero

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Tutti gli euroschiaffi già presi da #Conte, tra Lisbona, Madrid e l’Aja. Andare alle tra… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT lunedì 13 luglio, alle ore 16, incontrerà a Meseberg la Cancelliera della Repubblica… - LegaSalvini : #Salvini: 'No Italia campo profughi Europa, Conte chiarisca con Merkel'. - ilfoglio_it : [VIDEO] Segui la diretta streaming dell'incontro tra Conte e Merkel. È l'ultima tappa del tour europeo del presiden… - Noovyis : (Recovery Fund, la conferenza stampa di Giuseppe Conte e Angela Merkel: la diretta tv) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Merkel

Incontro bilaterale in Germania tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel in vista del consiglio europeo sul «Next generation Ue» e sul bilancio ...È durato circa un’ora l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel nel castello di Meseberg, in Germania. Un bilaterale in vista del Consiglio europeo di giovedì e ...